Passeports: les bureaux en région en renfort

Les bureaux régionaux de passeport, comme celui de Rimouski, auront un rôle important à jouer dans la hausse anticipée des demandes avec l'arrivée à échéance des passeports 10 ans.

Le service de retrait de passeport en 10 jours au Centre Service Canada de Rimouski, offert depuis le 23 septembre dernier, a permis de traiter 2446 demandes jusqu'à maintenant.

Le fédéral s'attend d'ailleurs à recevoir de plus en plus de requêtes, puisque le service est plus connu dans l'Est-du-Québec.

Cette offre en région a permis de réduire le nombre de demandeurs dans les centres spécialisés.

Avec l'arrivée à échéance des passeports 10 ans dans les prochaines semaines, les bureaux régionaux de passeport, comme celui de Rimouski, auront un rôle important à jouer.

Une augmentation de la demande pour des renouvellements est anticipée. Services Canada affirme être bien préparé pour faire face à la demande.

L'offre de ce service à Rimouski évite à plusieurs citoyens de faire de nombreuses heures de route.

Le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, qui a travaillé à l'implantation de ce bureau, rappelle l'importance d'avoir ce genre de service en région.

«On est très content de l’ajout de ce service-là. La réponse des citoyens qui en bénéficient démontre également la nécessité d’avoir ce type de service là en région», a affirmé M. Blanchette-Joncas qui représente la circonscription de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques.

Ottawa souligne que les activités du Programme de passeport ont repris leur cours normalement.

Les arriérés dans les demandes ont été éliminés, selon Service Canada.