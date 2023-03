Régine Laurent encourage les femmes et les personnalités à dénoncer les agressions virtuelles comme ce que l’animatrice Mélanie Ménard a fait sur ses réseaux sociaux.

«En solidarité avec toutes ces femmes, actrices, humoristes, animatrices, journalistes portez plaintes, continuez de porter plainte. C’est votre droit le plus entier de défendre votre intégrité et souvenez-vous que nous sommes une majorité de femmes et d’hommes qui vous soutiennent», dit-elle.

Elle ajoute que c’est un geste grave.

«On parle d’une agression virtuelle, mais c’est une agression», affirme-t-elle.

En essayant de contrôler son vocabulaire malgré la frustration, Mme Laurent rappelle qu’il y a encore des hommes qui tentent de rabaisser les femmes.

«À l’évidence on a encore beaucoup de travail à faire d’éducation chez nos garçons. Éducation pour leur faire comprendre que leur petit complet trois-pièces, ce n’est pas un trophée et ils peuvent le garder dans leur bobette», mentionne-t-elle.

