Plus de 300 000 $ détournés à Saint-Simon-de-Rimouski

Plus de 300 000 $ ont été détournés des coffres de la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski.

L'été dernier, la firme comptable Malette a été mandaté pour produire les rapports financiers de la municipalité pour 2021 et 2022. Cette démarche a permis de chiffrer les sommes manquantes. Ainsi en 2021, 95 946 $ sont disparus des fonds de la municipalité et en 2022, 207 924 $ se sont volatilisés.

«Notre budget annuel, c'est environ 1 300 000 $, alors 300 000 $, c'est une grosse portion de ce budget-là», a lancé le maire Denis Marcoux.

«C'est un gros montant même dans une grande ville, alors à plus forte raison dans une toute petite municipalité, c'est un montant très important», a spécifié Danielle Pilette, professeure associée en gestion municipale à l'UQAM.

Pour faire disparaitre ces deniers publics, deux méthodes ont été utilisées : des dépenses personnelles ont été effectuées avec la carte de crédit de la municipalité et des factures de fournisseurs ont été «faussement» payées à deux reprises.

«La ou les personnes impliquées cachaient l'information, présentaient des rapports de façon à masquer des agissements, de l'information», a raconté le maire en poste depuis janvier.

Mentionnons que les dernières années ont été marquées par de nombreux départs à Saint-Simon. Dans les quatre dernières années, cinq directeurs généraux se sont succédés et ç'a engendré un retard dans la production des rapports financiers.

«C’a créé des tumultes, un chaos avec lequel on devait fonctionner. Ç’a contribué effectivement», a acquiescé le maire.

Un nouveau chapitre

Le nouveau maire Denis Marcoux désire qu'il y ait plus de transparence entre les élus, l'administration et les citoyens.

«C'est pour ça que je suis venu vraiment, c'est pour rendre plus transparent le fonctionnement municipal et j'espère qu'après moi, je laisserai une façon de procéder qui va perdurer», a-t-il spécifié.

Il considère que les élus doivent être mieux encadrés.

«Le maire doit faire la surveillance, des enquêtes, mais il ne nous dise pas comment. Je pense qu'on a besoin de plus d'encadrement, de savoir quels sont les documents que l'on doit voir, se procurer», a-t-il indiqué.

La somme disparue laisse un trou énorme dans les finances de la petite municipalité, dont l'excédent budgétaire de 250 000 $ n'existe plus.

«On est 450, 480 en comptant les chevreuils, alors on n'est pas nombreux pour se refaire un coussin».

Le maire espère récupérer certaines sommes et il n'écarte pas la possibilité d'augmenter le compte de taxes des citoyens.

«Si on le fait, ça va être fait avec prudence et en respectant la capacité autant que possible de payer des gens. Il faut aussi garder la municipalité dans un état où elle peut fonctionner», a-t-il conclu.

L'enquête criminelle de l'UPAC se poursuit. Aucune accusation n'a été déposé pour le moment, mais selon Denis Marcoux, «le dossier est pratiquement bouclé», si bien que des accusations devraient être déposées bientôt.