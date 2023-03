Protection du français : le PQ se propose comme sous-traitant pour aider la CAQ

Le Parti Québécois (PQ) s’est proposé comme sous-traitant dans le dossier de la protection du français.

• À lire aussi: Propos trompeurs sur la loi 96 : «Il faut lire la loi avant de la critiquer», tonne Roberge

«Le gouvernement du Québec arrive avec un comité interministériel et on s’est dit: "arrêtez tout, on va l’écrire pour vous ce plan". On connait ça pour vrai et on va même vous prendre de vitesse même si ce n’est pas l’objectif. On va le monter le plan et on vous le donne parce que pour la langue nous sommes prêts à toutes les concessions. Ce n’est pas partisan, on veut que ça fonctionne», explique le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Selon M. Bérubé, sa formation est la meilleure pour l’aider à bâtir un plan sur la protection de la langue.

«Si l'on fait rien, le premier ministre nous l’a dit, c’est la Louisianisation. Je vais prendre le premier ministre au mot. Je lui lance le défi suivant: posez les gestes ou assumons collectivement, malgré nous, un triste destin pour le Québec», dit-il.

Un bon coup du PQ!

«C’est de la très bonne politique de la part du Parti Québécois et de la part de M. Bérubé. On peut voir une jeune équipe autour de leur nouveau chef s’amuser un peu», souligne l’ancien chef du NPD, Thomas Mulcair.

«Je trouve que le Parti Québécois tend la main. C’est sûr que ça va être refusé par le gouvernement, mais ça serait bien. François Legault nous a montré qu’il est capable de travailler autrement et trouver une manière d’intégrer le Parti Québécois, qui est reconnu pour défendre le français, ça serait bien», explique Elsie Lefebvre.

«Je trouve ça rigolo plus qu'autre chose. Imaginez-vous bien que le Parti Québécois vit une petite montée en ce moment, son chef fait bonne figure, sa présence médiatique dépasse de loin sa présence à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas croire que M. Legault va leur passer la rondelle sur un dossier comme celui-ci», mentionne Luc Lavoie.