Ratés à la SAAQ : l'attente s'améliore graduellement en Mauricie

Le temps d'attente dans les différents points de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) donne des maux de tête à plusieurs. Toutefois, les files d'attente sont plus rares devant les différents points de service de la SAAQ en Mauricie.

Il y a un va-et-vient constant, mais le temps d'attente varie considérablement d'une succursale à une autre. Certains citoyens ont confié à TVA Nouvelles avoir attendu plus d’une heure, tandis que d’autres ont attendu seulement une dizaine de minutes.

Les citoyens sont aussi de moins en moins patients. Après l'agressivité verbale, lundi, à la succursale sur le boulevard Saint-Jean, à Trois-Rivières, un cas d'agressivité physique a été répertorié.

Certains ont même décidé de changer de succursale après plusieurs heures sans service. Un citoyen a partagé s’être rendu à la succursale de Louiseville à deux reprises. Chaque fois, il a attendu plus de deux heures. Selon lui, il y avait deux agents au comptoir, mais rien ne semblait fonctionner.

Bien avant la réduction de l'offre, la pénurie de main-d’œuvre causait déjà des maux de tête. «Il y a des échanges à Shawinigan, on manque quelqu'un, donc on envoie quelqu'un de Trois-Rivières. Ça met plus de lourdeur sur le personnel qui reste à Trois-Rivières», a expliqué Frédérick Dagenais, président régional pour la Mauricie du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Un citoyen de Trois-Rivières a subi les impacts des problèmes de la SAAQ. Suite à un accident, son véhicule a été remorqué à la fourrière puisque le paiement de ses plaques n'apparaissait pas dans le système de la Société.

«Le paiement n’est pas entré dans le système. Ça peut prendre un mois encore avant que le paiement soit officialisé. Je sais ce que je dois faire, elle m’a dit "tu dois repayer tes plaques en attendant et quand on va se rendre compte que tes autres ont été payés, on va te rembourser celle-là"», a-t-il expliqué.

En Mauricie, différentes solutions semblent se mettre en branle pour améliorer le service. Les heures ne sont pas officiellement changées, mais dès 7h30 le matin, des clients entrent déjà dans les différents points de services. Une autre possibilité est dans l'air, soit celle d'offrir des plages horaires aux utilisateurs la fin de semaine.