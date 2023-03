Rimouski en bonne posture économique pour affronter les prochains mois

Tranquillement l'économie canadienne ralentit, mais la chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette se veut rassurante. La ville de Rimouski est en bonne posture pour affronter les mois à venir.

«Il y a un beau dynamisme dans la région de Rimouski. On le sent, il y a beaucoup de projets», a expliqué le directeur général de la chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand.

«Il y a beaucoup d’opportunités qui arrivent, ajoute le maire Guy Caron. Il y a l’école de faculté de médecine qui tient de commencer ses activités, il y a une demande pour les espaces. Ce sont des gens qui ont espère voir rester à Rimouski.»

Les effets du ralentissement sont encore très discrets. Ce qui inquiète les entrepreneurs toutefois, c'est l'incertitude des mois à venir. Faut-il investir et expandre, ou encore faut-il être conservateur et s'assurer d'avoir assez de liquidité si jamais on devait faire face à une récession?

«Présentement il y a des ventes, mais de dire est-ce que j’investis au développement mon entreprise, est-ce que j’emprunte pour agrandir et développer mon entreprise ?» s’est interrogé M. Marchand.

Selon la chambre de commerce, les effets causés par une récession risquent d`être moindre grâce au taux de chômage qui est historiquement bas.

La banque de Canada devrait annoncer mercredi si elle haussera de nouveau son taux directeur.