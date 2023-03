Sous enquête pour des menaces alléguées, Marie-Louise Tardif se retire du caucus de la CAQ

À la suite d’une rencontre avec le whip du gouvernement, la députée Marie-Louise Tardif a décidé de se retirer du caucus de la CAQ en raison d'une allégation criminelle qui pèse contre elle.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice qui fait l’objet d’une enquête pour des menaces alléguées se retire de la CAQ le temps de faire la lumière sur ces allégations.

«Pour éviter d’être une distraction pour mes collègues, j’ai choisi de me retirer du caucus de la CAQ le temps de faire la lumière sur les événements. Je tiens à rassurer les citoyens de ma circonscription que mon équipe et moi restons au travail pour faire avancer les dossiers. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point j’ai à cœur mon travail et l’intérêt des gens de notre région», a indiqué Marie-Louise Tardif dans une déclaration écrite.

