St-Étienne-des-Grès: les citoyens veulent le retour du service des premiers répondants

Une quarantaine de citoyens de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie ont montré leur mécontentement aux élus municipaux, lundi soir, à la séance du conseil. Les premiers répondants qui revendiquent un véhicule pour intervenir sur le terrain voulaient que la mairesse explique le refus de cette acquisition.

La municipalité n'a plus de premier répondant depuis le 8 décembre. Ils ont tous quitté le service lorsque l'administration a refusé de se procurer un véhicule d'urgence qui était offert gratuitement.

Les bénévoles y tenaient, pour assurer leur sécurité.

«On met notre auto sur le bord de la route, on met nos flasheurs et on va vers l'urgence. Moi mes assurances ils ne paient pas ça là», a expliqué une des anciennes premières répondantes, Estelle Morin.

Cette interruption de service, inquiète Geneviève Raymond, une mère de famille dont le fils, William, aujourd'hui âgé de 15 ans, a été sauvé par les bénévoles.

«Quand il avait 10 mois, il a fait un choc anaphylactique, il était en train de mourir et Éric est arrivé. L'ambulance, c'est des voisins qui lui ont expliqué comment nous trouver parce qu'ils nous cherchaient depuis 25 minutes», a-t-elle raconté.

Depuis 2008 que les premiers répondants réclament ce véhicule. La municipalité refusait, faute d'argent. Le don écarté est la goutte de trop.

«Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur financier, d'utilisation du véhicule, facteur d'âge, le nombre d'appels... Le pourcentage d'interventions à Saint-Étienne ne se fait pas sur les routes et les autoroutes, c'est principalement dans les maisons des citoyens», s’est défendu la mairesse Nancy Mignault.

Elle a réitéré, à plusieurs reprises, que le service était important et que le dossier est prioritaire.

Devant l'absence de solution, la mairesse est à la recherche d'une nouvelle équipe de bénévoles. Selon l'ancien responsable, ce choix coûterait encore plus cher.

«Ça varie entre cinq et 8000 $ pour quatre premiers répondants. Nous, on lui demandait, pour la première année avec le véhicule qu'on avait en don, le montant que j'avais calculé: 2840 $. C'était des petites réparations, de l'entretien...», a ajouté l'ancien responsable des premiers répondants de Saint-Étienne-des-Grès, Éric Martel.

Comment les premiers répondants vont-ils pouvoir intervenir de façon sécuritaire ?

La mairesse a avoué à la fin de la période de questions que pour l'instant, elle n'avait pas de réponse. Cependant, elle a affirmé que son équipe et elle devaient trouver des solutions prochainement.

Elle a confirmé qu'elle allait rester ferme sur la décision de refuser le véhicule donné. Elle souhaite également se rasseoir avec M. Martel pour trouver un terrain d'entente.