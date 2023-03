Voici comment faire une épicerie convenable pour 25 $ au Dollarama

Avec la hausse des prix en épicerie, les consommateurs sont à la chasse aux rabais. Est-ce que la chaîne Dollarama et ses articles à bas prix s'inscrivent dans la course?

Une nutritionniste a accompagné la journaliste Véronique Lauzon dans ses emplettes et le résultat est étonnant.

Conclusion, il est possible de faire une épicerie convenable dans les magasins «à un dollar».

Un panier d’épicerie qui comprend des céréales, du pain, du lait d’amandes et du quinoa, entre autres, a été acheté pour la somme de 25 $.

«Dans le contexte où le panier est en forte hausse, il est difficile pour les consommateurs de bien manger, rappelle la responsable du service de nutrition clinique, Chantal Blais, responsable du service de nutrition à l’IRCM.

«Quand on leur propose de bien manger, ça coûte trop cher. C’est un constat que les gens achètent de plus en plus d’aliments chez Dollarama.»

Si plusieurs habitués de ces magasins y achètent surtout de la malbouffe, comme des croustilles et du chocolat, il n’en demeure pas moins qu’ils offrent certains aliments ou produits à des prix plus avantageux que les supermarchés.

«On peut se procurer certains aliments intéressants.»

À titre d’exemple, pour le souper, on a pu acheter des pâtes, de l’huile d’olive, de la sauce tomate et des maquereaux en conserve, entre autres, pour moins de 10$.

Moins attrayants que les grandes chaînes d’épicerie, ces commerces valent certainement le détour pour réaliser des économies.