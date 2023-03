Même si les différentes épiceries du Québec offrent cette semaine des rabais très diversifiés, c’est Maxi qui offre les meilleurs rabais.

«Une grande variété de rabais autant dans les fruits que dans les viandes. Nous avons remarqué plusieurs rabais que l’on juge à 10 sur 10, mais également des 9 sur 10», explique Jean-François Gagné Bérubé, président fondateur de Glouton.

Cependant, puisque les produits en rabais sont différents d’un commerce à l’autre, si vous décidez de faire plus d’un endroit, cela pourrait être payant pour vous.

«Oui, on peut absolument contourner l’inflation et se concocter un beau menu et cuisiner des recettes riches sans trop s’inquiéter», dit-il.

Voici trois recettes pour vous faire économiser avec les produits en vedette du combat des circulaires.

«C’est un excellent prix pour le Bifteck d’aloyau, c’est le meilleur depuis décembre. Même si les prix sur le bœuf sont assez stables, c’est rare que l’on ait des rabais sur des steaks, et cela pourrait être intéressant cette semaine pour cette raison», mentionne-t-il.

«On voit souvent des rabais sur le porc, ou le bœuf haché, mais sur le veau, c’est une belle occasion de le congeler», souligne-t-il.

«C’est exceptionnel, c’est le meilleur prix que l’on a eu sur les asperges depuis un an», ajoute-t-il.

De bonnes affaires?

Queue de homard à 4,99$ chez Provigo

«On le voit une fois par mois chez Provigo.»

Mayonnaise Hellman’s à 5,45$ le format de 890ml chez Metro

«C’est le prix plancher, mais il n’est pas nouveau. On le voit depuis le mois d’avril 2022 et on a vu ce format à ce prix-là une dizaine de fois depuis le mois de janvier.»

Couronne de crevettes irrésistibles à 5,75$ chez Metro (vendredi seulement)

«C’est pratiquement à moitié prix et un rabais que l’on voit habituellement seulement lors du temps des Fêtes.»

Sac de pommes de 4lb Cortland/McIntosh à 3,52$ chez Metro

«Il y a des gens qui disent que la texture sur des pommes locales n’est pas idéale, mais à ce prix-là, on ne peut pas vraiment faire mieux.»

Pizza Delissio à 3,99$ chez IGA

«Habituellement, ce genre de pizza se vend autour de 6$, donc c’est un bon rabais.»

Céréales Kellogg’s à 3,33$ chez IGA

«C’est un bon prix, mais on le voit souvent dans les dernières semaines, et on a même ce produit à 2,99$ chez Metro cette semaine.»

Eau de javel La Parisienne de 2,4L à 1,50$ chez Maxi

«C’est le meilleur prix depuis deux ans.»