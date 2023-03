Coupable d’agression sexuelle, il plaide l’inaptitude à recevoir sa peine

Apte à subir son procès, mais inapte à recevoir sa peine? Voilà le débat dans lequel est engagé le dossier de Paul Poulin, ancien chef de l’Union nationale, reconnu coupable d’agression sexuelle et de possession de pornographie juvénile.

Reconnu coupable en juillet 2022, l’homme de 76 ans est hospitalisé depuis janvier à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). Selon son avocat, Me Alain Dumas, il ne serait plus apte à poursuivre les procédures entamées il y a déjà six ans et demi.

Poulin était accusé de contacts sexuels sur une jeune fille mineure et de possession de pornographie juvénile.

La défense a avisé mercredi matin le juge Sébastien Proulx de son intention de déposer une requête en vertu de l’article 672.11A) du Code criminel qui porte sur l’aptitude d’un accusé à subir son procès.

Sauf que la poursuite, elle, prétend que l’article en question ne peut s’appliquer au cas Poulin puisque le procès est terminé et que la procédure en est au stade de la peine.

«Ce n’est pas que l’état de santé de M. Poulin n’a pas sa pertinence. Ça aura sa pertinence sur la peine à déterminer, mais ici, le procès est terminé», a fait valoir Me Régis Juneau-Drolet.

Question à trancher

Me Dumas appuie sa requête sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui prévoit que l’aptitude d’un accusé à poursuivre les procédures entreprises contre lui peut évoluer au fil d’un dossier, et ce, même après un verdict de culpabilité.

Au Québec, la question n’a toujours pas été tranchée, mais la cour d’appel est saisie d’une affaire semblable qui a été entendue dans les derniers mois. La décision, prise en délibéré, est toujours attendue.

«Quand un accusé n’est pas apte à subir son procès, le principe est de suspendre l’affaire et d’attendre qu’il soit apte avant de poursuivre les procédures. Mais avant de l’envoyer en prison ou au pénitencier, on devrait faire la même chose», a insisté l’avocat de la défense.

Et lorsque questionné par le juge Proulx sur les motifs l’incitant à déposer une telle demande alors qu’aucune preuve déposée à la cour n’appuyait ses prétentions, c’est Paul Poulin, attentif au débat, qui a remis à son avocat un papier de son médecin.

Me Dumas a ensuite pu exposer à la cour le diagnostic du médecin traitant qui fait notamment état de démence vasculaire, de diabète instable, de perte d’autonomie et d’une dégradation de l’état général de M. Poulin.

Débat à venir

Le juge Proulx a remis le dossier au 30 mars prochain pour entendre les positions des deux parties qui sont diamétralement opposées dans ce débat.

La décision de la cour d’appel pourrait d’autre part être rendue d’ici là, ce qui aurait pour effet de trancher la question.

D’ici là, Paul Poulin demeure sous garde à l’IUSMQ puisqu’une décision de la cour d’appel dans un autre dossier prévoit son incarcération dans les 72 heures suivant l’obtention de son congé de l’hôpital. Il avait également été reconnu coupable dans cette autre affaire de crime sexuel et avait été condamné à une peine de détention.