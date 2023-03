Décès d’un couple à Val-Alain en 2022 dans un accident: vitesse et alcool montrés du doigt par le coroner

La vitesse et l’alcool sont à l’origine de l’accident de la route qui a fait deux morts en juin 2022 à Val-Alain. Le couple, qui était en relation depuis un an, devait se fiancer quelques jours plus tard.

Dereck Marcoux, 32 ans, et Lydia Dufour, 33 ans, sont décédés après avoir manqué une courbe, à l’intersection du 3e rang et de la rue Principale, à Val-Alain.

Photo tirée de Facebook

Leur voiture, conduite par Dereck Marcoux, avait enjambé la rivière du Chêne pour terminer sa course de l’autre côté, dans la paroi rocheuse.

Photo tirée de Facebook

Le véhicule roulait à une vitesse estimée de 190 km/h, vers 22h15, le 20 juin.

«À cette vitesse, même une personne en pleine possession de ses moyens n’aurait pu bifurquer à droite sur la rue Principale sans perdre le contrôle de son véhicule», mentionne le coroner Dr Jean-Marc Picard qui s’est penché sur les causes et circonstances de ces deux décès.

L’enquête n’a révélé aucune trace de freinage sur les lieux de l’accident. Le véhicule était très endommagé et incendié après la collision contre la paroi rocheuse.

Le couple avait des projets de mariage et des fiançailles étaient prévues le 24 juin 2022.

La mère du conducteur, Sandra Tardif, avait confié au Journal que, d’après elle, il pourrait s’agir d’un geste volontaire. Le coroner ne mentionne aucunement cette hypothèse dans son rapport.

Photo Diane Tremblay

Le fil des événements

À leur arrivée chez des amis, vers 21h, le couple semblait en état d’ébriété, selon des témoins. Ils avaient consommé de la vodka en bonne quantité dans un court laps de temps.

Vers 22h15, lorsqu’ils ont décidé de retourner à la maison, un ami leur a offert de les reconduire en raison de leur état d’ébriété, mais il a reçu un refus catégorique.

Les deux ont quitté les lieux en direction du village.

«À leur départ, le couple s’obstinait et se parlait d’un ton tumultueux», note le coroner dans son rapport.

L’accident s’est produit à 2,5 km du lieu de départ.

Les analyses toxicologiques effectuées au Laboratoire de santé publique à Montréal ont révélé un taux d’éthanol sanguin de 262 mg/100 ml (0,26) soit plus de trois fois la limite permise par la loi.

Quant à Mme Dufour, les analyses toxicologiques n’ont pas été jugées nécessaires.

Des proches ont mentionné que les deux consommaient et que cela représentait un sujet qui créait des périodes fréquentes d’engueulades sans atteinte physique.

«Tous les proches et ami(e)s ont confirmé que le couple était friand de vitesse et qu’ils abusaient fréquemment de l’alcool. Après enquête et rencontre de tous les témoins, la vitesse excessive et l’état d’ébriété de M. Marcoux sont en causes dans cet événement», ajoute le coroner.