Des internautes américains dénoncent le goût bizarre du poulet rôti de Costco

Le poulet rôti de Costco, qui a notamment été récemment critiqué par une nutritionniste en raison du plateau de plastique dans lequel il est conservé, aurait-il changé de goût?

• À lire aussi: Une nutritionniste s’en prend au poulet rôti de Costco

• À lire aussi: N'achetez pas ces 8 produits au Costco, disent des experts

Selon une publication sur Reddit, de nombreux amateurs de ce mets rapportent effectivement que le poulet ne goûte plus comme avant, peut-on lire dans de nombreux commentaires.

Certains disent même qu’il goûterait les produits chimiques, selon des redditeurs américains rapporté par le New York Post.

«Nous l'avons goûté et il a une saveur chimique distincte, vraiment rebutante», a écrit l'utilisateur de Reddit u/MillennialModernMan.

«La même chose s'est produite la dernière fois il y a environ trois semaines. Cela n'a jamais été un problème auparavant, je l'achète depuis des années, quelque chose a-t-il changé récemment ?», se demande un autre internaute.

Le fil de discussion «Qu'est-ce qui se passe avec le poulet rôti ces derniers temps?»– a été inondé de centaines de commentaires de nombreuses personnes se plaignant de l'odeur et du goût.

«Je pensais que je le perdais le goût et que j'avais à nouveau la COVIDd quand j'ai récemment acheté au poulet rôti et qu'il avait un goût... chimique et savonneux? Tellement étrange », écrit un autre utilisateur.

D'autres ont dit que le goût rebutant rappelle celui du chlore.

Le poulet rôti de Costco est depuis longtemps une bonne affaire pour les membres du club puisque son prix est très bas.

Le directeur financier de l’entreprise, Richard Galanti a récemment fait savoir que le prix du poulet rôti n’augmenterait pas malgré l’inflation, qui est de 4,99$ aux États-Unis.

Certains journalistes spécialisés en alimentation ont émis l’hypothèse que le type de poulet et la façon dont il était refroidi après l’abatage pourraient expliquer le goût particulier.

Un autre redditeur qui affirme avoir travaillé dans un entrepôt Costco a donné plus de détails sur ce qu’il savait.

«Je ne connais pas les autres entrepôts, mais nous obtenons du poulet de deux fournisseurs. Pour mes collègues et moi, nous n'aimons pas vraiment le poulet de l'un d'eux et nous le qualifions simplement de mauvais poulet. Il ne cuit pas très bien comme celui de l'autre fournisseur, et j'ai entendu dire que le goût n'était pas vraiment bon», a-t-il écrit.

Costco n'a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire au New York Post.

Le poulet rôti vendu au Québec à 7,99$ ne semble pas avoir eu de problèmes de goût récemment.