Elle a plus de 230 arrière-arrière-petits-enfants

Une femme du Kentucky ayant plus de 230 arrière-arrière-petits-enfants a rencontré sa première petite fille biologique de 6e génération.

Une photo montrant les six générations de femmes, dont MaeDell Hawkins et son arrière-arrière-arrière-petite-fille Zhavia Whitaker prise le 18 février dernier, a rapidement enflammé le web, selon Fox News.

À 16 ans seulement, la femme, aujourd’hui âgé de 98 ans, a épousé son premier mari qui était âgé de 50 ans. Ce dernier ayant déjà 10 enfants, elle a pris le rôle de mère avant d’avoir elle-même 13 enfants.

Lorsqu’on compte les descendants biologiques et par alliance de MaeDell Hawkins, on voit qu’elle est liée à 623 personnes. Au total, elle aurait 106 petits-enfants, 222 arrière-petits-enfants, 234 arrière-arrière-petits-enfants et 37 arrière-arrière-arrière-petits-enfants.