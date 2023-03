Encore des problèmes matrimoniaux pour Tiger Woods

Tiger Woods se trouve encore dans l’eau chaude en défrayant les manchettes pour des problèmes matrimoniaux. Sa copine des six dernières années, Erica Herman, a déposé une poursuite devant un tribunal floridien en début de semaine pour invalider une clause de confidentialité. Elle lui réclame du même coup 30 M$.

Selon le document dont Le Journal a obtenu copie, Herman tente d’invalider un accord de non-divulgation signée au début de sa relation amoureuse avec la légende vivante du golf maintenant âgée de 47 ans.

Citant la loi du Speak Out Act, Herman allègue que cet accord ne serait pas entièrement en vigueur, car elle prévoit une exemption pour les cas évidents d’harcèlement et d’agression sexuelle.

Le couple n’a jamais annoncé sa rupture publiquement. Herman n’a pas été aperçue aux côtés du golfeur depuis le tournoi de tennis des Internationaux des États-Unis, à la fin du mois d’août dernier. Elle ne l’avait pas accompagné lors de son retour à la compétition à l’occasion de l’Invitation Genesis à la mi-février.

La demanderesse n’accuse pas l’Américain de 47 ans d’une faute en particulier, mais ses démarches judiciaires témoignent d’une volonté de partager publiquement certains aspects de sa vie personnelle. Une pratique courante aux États-Unis pour étaler sa vie privée dans les médias.

C’est pourquoi celle qui a partagé la vie du golfeur depuis 2017 demanderait d’invalider l’acte de confidentialité.

Éviction à l’automne

Depuis Sawgrass, il a été permis d’apprendre à travers les branches que la dispute matrimoniale dure depuis l’automne. Woods aurait mis sa copine à la porte du cossu château de Jupiter Island évalué à plus de 50 M$.

Selon les documents obtenus du district judiciaire de Martin County dont certains passages sont caviardés, Herman n’aurait pas digéré la rupture du 13 octobre et son éviction du domicile. Elle s’en était aussitôt prise légalement à son ex-amoureux.

Elle aurait souhaité récupérer ses effets personnels qu’elle estimait à environ 40 000$. De plus, elle a évoqué un accord oral d’une valeur de 30 M$.

«Depuis six ans, elle a rendu des services qui étaient étendus et d'une nature extraordinaire à la lumière des circonstances générales et de l'environnement dans lequel elle vivait, peut-on lire dans le document du tribunal. En contrepartie de ses services, Mme Herman aurait vécu dans la résidence conformément à la convention de location verbale, qui, selon Mme Herman, avait encore environ cinq ans au moment où M. Woods a rompu leur relation.»

Aussi, l’amie de cœur de l’ancien numéro 1 mondial ne se trouvait pas dans les environs au Championnat Genesis, auquel le «Tigre» a participé le mois passé. Herman partage la vie du golfeur depuis 2017 : en février de cette année-là, le site officiel de Woods l’identifiait comme directrice générale d’un restaurant de Jupiter, en Floride, appartenant au célèbre joueur.

Depuis de nombreuses années, Herman était aussi la gérante du restaurant de l’athlète nommé The Woods, à Jupiter. En 2019, les deux tourtereaux avaient fait l’objet d’une poursuite intentée par la famille d’un employé qui avait perdu la vie dans un accident de la route alors qu’il avait les facultés affaiblies. La famille tenait responsables Woods et Herman puisque le restaurant lui avait servi de l’alcool.

Des problèmes et encore des problèmes

Woods a vécu sa part de déboires dans ses relations précédentes. Il a fréquenté Kristin Smith de 2015 à 2017. L’année suivant la séparation, les parties concernées auraient pris part à un processus d’arbitrage relatif à un accord similaire conclu précédemment; Smith a plus tard mentionné avoir mis fin à son couple à cause de l’infidélité de Woods.

Le golfeur aurait aussi offert une somme d’argent à Smith pour qu’elle signe l’accord. Woods a suivi une thérapie pour régler des problèmes de dépendance d’ordre sexuel, ennuis ayant mené à son divorce avec Elin Nordegren, sa femme de 2004 à 2010. Par la suite, il s’est retrouvé dans les bras de la skieuse Lindsay Vonn durant près de trois ans, soit jusqu’en 2015.