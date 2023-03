Enquête indépendante sur Rénald Grondin : des cas de harcèlement confirmés

Il y a près d’un an, Rénald Grondin qui a été à la tête du plus grand syndicat de la construction au Québec n’a pas eu le choix de démissionner en plein scandale.

Québec a fait pression, une enquête indépendante a été déclenchée par la FTQ et la FTQ-Construction et voici quelques-unes des conclusions obtenues par TVA Nouvelles auprès de sources internes.

D’une part, l’enquête indépendante vient confirmer les faits documentés dans une décision datant de 2012 de la commission des lésions professionnelles.

«Il s’agit effectivement d’une situation de harcèlement sexuel et d’agression que Rénald Grondin a fait subir à une secrétaire, il y a plus de dix ans, alors qu’il dirigeait l’Association des manœuvres interprovinciaux», selon une conclusion de l’enquête indépendante.

D’autres conclusions laissent entendre que «Rénald Grondin ne se gênait pas pour poser des gestes à répétition, son comportement était non désiré et il y a eu des impacts majeurs tant physique que psychologique chez des membres du personnel. Certains ont dû quitter leur emploi pour se protéger.» Et les sources internes disent qu’il n’y a pas eu qu’une seule victime. «D’autres personnes ont subi le même sort de la part de Rénald Grondin.»

Ce que l’on tente toujours de savoir : qui était au courant des agressions? Rénald Grondin a quand même gravi les échelons jusqu’à sa nomination comme président en 2018 de la FTQ-Construction.

Brève réaction

Très bref commentaire de la part de la FTQ-Construction qui nous dit être toujours en attente du rapport final sur cette enquête indépendante.

La grande centrale syndicale était censée avoir ce rapport au mois d’octobre.

Rappelons qu’en mai dernier, la FTQ-Construction a présenté un plan d’action qui comportait :

- Révision des politiques en matière de harcèlement psychologique ou sexuel;

- Formation obligatoire offerte à toute personne en position de pouvoir;

- Obligation de déclaration incluant les antécédents judiciaires et les problèmes de conduite personnelle.