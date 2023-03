Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, tente de recruter des députés parmi les rangs caquistes; mieux, il s’entretient avec certains d’entre eux, et ne s’en cache pas.

C’est ce qu’a affirmé mercredi l’ancien animateur de radio, à l’occasion d’une entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Je ne m’en suis jamais caché; rappelez-vous, même à l’époque, il y a deux ans – dès que j’ai été élu chef du Parti conservateur –, j’avais commencé à faire du maraudage», relate-t-il, sans ambages.

M. Duhaime assure par ailleurs discuter actuellement avec des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ).

«Absolument. Il le faut. Si on veut être représenté... c’est quoi nos autres avenues? François Legault ne veut même pas que je fasse mes conférences de presse à l’intérieur de l’Assemblée nationale», déplore-t-il.

Que des députés de la CAQ tendent l’oreille à ses propositions n’est pas une surprise pour M. Duhaime.

«Il y a toujours des insatisfaits, il y a toujours des gens qui pensent que le gazon est plus vert dans la cour du voisin en politique, c’est normal, on vit tous certaines frustrations. [...] Donc c’est sûr que je parle à des gens qui vivent des frustrations», assure-t-il.

M. Duhaime balaie par ailleurs du revers de la main le fait de n’être pas parvenu à s’allier un député jusqu’ici.

«C’est normal, l’élection vient d’avoir lieu. Plus on va être loin de l’élection, plus le fruit va être mûr», prédit-il.

Le chef du PCQ confie qu’il s’était donné un an pour réaliser son objectif, et qu’à cet égard, il lui reste encore du temps.

«Je me donnais un an pour convaincre un député de se joindre à notre formation politique», mentionne-t-il.

«J’ai confiance [d’y parvenir], oui, oui, j’ai confiance», affirme-t-il encore.