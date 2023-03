Guérir du diabète !

Il y a plusieurs deuils à faire en vieillissant. Pour beaucoup de mes patients, la prise d’une pilule pour la vie est en un. Peut-on faire autrement et guérir totalement du diabète ?

On connaît l’importance des habitudes de vie pour la prévention des maladies chroniques. Des études en cours, dont l’étude RESET, démontrent qu’une perte de poids combinée à un entraînement physique pourrait guérir le diabète sans prise de médicaments.

Il faut cependant préciser que les résultats sont plus prometteurs auprès des patients en surpoids qui souffrent du diabète depuis moins de six ans et qui ne nécessitent pas d’insuline.

Quelques perles à retenir:

Pré-diabète ou diabète débutant : l’impact de la perte de poids et de l’activité physique permet de renverser la maladie, avant que les dommages au pancréas ne soient permanents. L’ingrédient essentiel est la perte de poids : on vise 5-10% de perte de poids corporel total. L’activité physique, en particulier avec des intervalles à plus forte intensité, est centrale pour augmenter la dépense calorique et diminuer la résistance à l’insuline. Le pire ennemi du diabète est le sucre raffiné, en particulier les boissons gazeuses et les jus qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. La diminution des portions est essentielle, mais la diète méditerranéenne aurait des avantages au niveau cardiovasculaire. On favorise les fruits et les légumes, les produits à grains entiers, les noix et les poissons.

Changer ses habitudes de vie, incorporer l’activité physique dans sa routine quotidienne, réduire les portions et manger mieux... c’est tout un défi ! Mais je le vois dans ma pratique : ceux qui le font et qui maintiennent le cap arrivent souvent à guérir du pré-diabète et du diabète, tout en se sentant mieux dans leur peau et énergisés. Il n’est jamais trop tard pour vieillir mieux.

En ce mois de la nutrition et avec le beau temps qui arrive, je vous souhaite de trouver votre voie vers le mieux-être ! Un jour à la fois !