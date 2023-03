Inflation: le tiers des Canadiens peinent à joindre les deux bouts

Plus du tiers des Canadiens peinent désormais à boucler leur budget en raison de l’inflation, dont le taux a pratiquement doublé en un an et demi, a dévoilé Statistique Canada mardi.

La forte augmentation de 6,8 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) en 2022 a laissé sur le carreau bien des familles canadiennes qui ont désormais de la difficulté à joindre les deux bouts.

L’IPC s’est envolé en raison de la forte hausse des prix des biens et services courants, comme les transports (10,6 %), les aliments (8,9 %) et le logement avec 6,9 %, selon les données de l’agence fédérale.

L’Enquête sociale canadienne (ESC) révèle que la proportion des 15 ans et plus vivant dans un ménage avec des difficultés à faire face aux dépenses nécessaires est passée de 19 % à l’été 2019 à 24 % l’été 2022, puis à 35 % en décembre.

Quelque 42 % des adultes de 24 à 54 ans étaient susceptibles de vivre dans un ménage ayant des difficultés à répondre à ses besoins financiers, une proportion portée à 50 % pour les 15 ans et plus.

Près de la moitié des locataires, les nouveaux arrivants dans une proportion de 45 % et les personnes vivant avec des enfants (42 %) étaient également plus susceptibles de faire face aux mêmes difficultés.