Journée de la femme : doux moment pour des dames spéciales

En cette journée internationale de la femme, le Réseau d'Éclaireurs du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a tenu un événement spécial au pavillon des loisirs de Jonquière pour offrir un moment de répit à des ainées.

C’est au son de la musique de Mario Vézina qu’une vingtaine d’aînées ont pu prendre part à un déjeuner festif et une remise de cadeaux. L’activité était organisée par le Réseau d’Éclaireurs afin de leur rappeler qu’elles sont importantes et spéciales, en plus de briser l’isolement social.

«On voulait leur servir un brunch parce qu'on trouve que c'est un beau moment pour jaser, créer des liens. Il y a des femmes qui ont été ciblées par certains organismes, qui étaient plus vulnérables au niveau socioéconomique. D'autres qui sont proches aidantes, bien impliquées mais qui ne prennent pas nécessairement le temps de s'arrêter», a expliqué l’agente de liaison, Marie-Joëlle Côté.

L’événement a été pensé par l’une des bénévoles, Diane Bouchard, qui souhaitait organiser quelque chose dédié aux femmes de 65 ans et plus.

«Ça m'est venu de quelqu'un que j'ai rencontré. J'ai dit "je veux faire quelque chose pour ces femmes-là" et l'idée a germé. Des fois, on se sent tout seul et on a besoin de sociabiliser. On a besoin de dire aux gens "est-ce qu'on peut se voir?" Et ça, j'espère que ça va leur permettre de rencontrer d'autres femmes», a-t-elle raconté.

Le Réseau d’Éclaireurs existe depuis juin dernier et est présent partout à travers la province. L’initiative avait été lancée par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’aider au rétablissement de la population à la suite de la pandémie. Depuis, une soixantaine d’activités ont été réalisées au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec l’aide de près de 400 bénévoles.

«C'est des personnes qui sont impliquées dans leur communauté, qui sont bienveillantes. En s'inscrivant, elles bénéficient de notre soutien comme agents de liaison. On les soutient pour organiser des activités comme aujourd'hui, des initiatives collectives», a dit Mme Côté.

Diane a réussi son objectif : propager le bonheur.