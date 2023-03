Journée de la femme: voici ce pour quoi les femmes luttent

La journée internationale des droits des femmes met en lumière les différents enjeux de société qui touche la gent féminine, cependant il ne faut pas oublier qu’elles militent à longueur d’année pour faire valoir leurs droits.

• À lire aussi: Journée internationale des femmes: cinq femmes qui ont marqué l’histoire du Québec

• À lire aussi: Voici pourquoi les Québécoises ne sont pas satisfaites de leur salaire

«Les droits des femmes doivent être travaillés toute l’année et pas juste le 8 mars, car rien n’est acquis ni au Québec, ni au Canada, comme on peut voir avec ce qui se passe dans le monde», a ainsi mentionné Marie-Andrée Gauthier, porte-parole du Collectif 8 mars, en entrevue avec l’Agence QMI.

Voici trois luttes actuelles qui touchent le droit des femmes :

1. La gratuité de la contraception

La semaine passée, la Colombie-Britannique a annoncé qu’elle allait rendre la contraception sur ordonnance gratuite pour tous. Ainsi, la plupart des pilules hormonales, les implants, les injections et dispositifs intra-utérins, comme le stérilet et la pilule du lendemain, seront couverts par le régime d’assurance maladie de la province.

La gratuité de la contraception est également réclamée par plusieurs au Québec, car en plus d’apporter un soulagement financier aux femmes, elle permettrait au gouvernement d’économiser sur les différents coûts liés aux grossesses non désirées, selon Québec solidaire.

Même son de cloche pour la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, la Dre Diane Francoeur. «Peut-être qu’il manque un peu d’œstrogène, d’hormones féminines dans notre gouvernement», a-t-elle d’ailleurs dit sur les ondes de LCN la semaine dernière.

2. La place des femmes en politique

La place des femmes en politique est un sujet qui revient souvent sur la place publique. Ainsi, nombreux sont les gouvernements qui se vantent de laisser la place aux femmes.

C’est notamment le cas au Québec alors que le gouvernement de la CAQ vise la parité homme-femme dans ses gouvernements depuis 2018. Ainsi, le gouvernement Legault entre actuellement dans la zone paritaire avec 14 femmes et 16 hommes dans son conseil de ministres. La CAQ est également le gouvernement à avoir fait élire le plus de femmes à l’Assemblée nationale dans l’histoire.

Du côté d’Ottawa, la zone paritaire a également été atteinte alors que 19 femmes et 19 hommes occupent un poste de ministre, lorsqu’on exclut Justin Trudeau.

3. La question de l’avortement

En juin dernier, les États-Unis ont fait un énorme retour en arrière lorsque la Cour suprême a invalidé l’arrêt Roe c. Wade qui protégeait le droit à l’avortement pour les femmes américaines.

Lorsqu’on voit un tel retour en arrière «on réagit avec beaucoup de colère, mais aussi avec solidarité. On prend la rue ensemble et on écoute les femmes touchées», a indiqué Mme Gauthier.

Notons qu’il y a plusieurs autres enjeux qui touchent les droits des femmes, tels que l’équité salariale ou la violence faite aux femmes.