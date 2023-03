Journée internationale des femmes: cinq femmes qui ont marqué l’histoire du Québec

À travers les ans, les femmes ont aidé à façonner le Québec d’aujourd’hui se démarquant dans de nombreux domaines, tels que la politique, les arts et la santé.

Voici cinq femmes qui ont marqué l’histoire de la province:

1. Pauline Marois (1949 – )

ROGER GAGNON / AGENCE QMI

En plus d’avoir occupé divers postes de ministre au fil de sa carrière politique, Pauline Marois est devenue la première femme à occuper le poste de première ministre en 2012 au sein d’un gouvernement péquiste minoritaire. Lors de son premier discours comme première ministre du Québec, elle a été la cible d’un attentat terroriste politique.

En 2014, elle est défaite et quitte la vie politique. En décembre de la même année, elle est nommée présidente d’honneur des cérémonies commémorant le 25e anniversaire de Polytechnique.

2. Jeanne Mance (1606 – 1673)

Jean Gagnon

Arrivée avec les missionnaires au temps de la Nouvelle-France, Jeanne Mance a fondé l’Hôtel-Dieu en 1644-1645. Soignant les malades et les blessés des affrontements avec les Iroquois, elle est considérée comme étant la première infirmière laïque au Canada. Elle s’est consacrée aux soins des personnes malades et blessées jusqu’à sa mort en 1673.

Jeanne Mance a laissé un héritage énorme au Québec et à la société montréalaise, l’Hôtel-Dieu ayant soigné les patients jusqu’en 2017, après 375 de services auprès de la population. Certains bâtiments de l’Hôtel-Dieu ont retrouvé leur vocation le temps de la pandémie de Covid-19, entre 2020 et 2022.

3. Thérèse Casgrain (1896 – 1981)

PHOTO COURTOISIE/Biblioth�que et Archives Canada

Forte militante des droits des femmes, Thérèse Casgrain est l’une des figures importantes de la lutte pour l’obtention du droit de vote pour les femmes au Québec. Elle a ainsi multiplié les apparitions publiques, notamment à Radio-Canada et à la Commission Dorion sur les droits civils des femmes au Québec.

En parallèle, Thérèse Casgrain s’est impliquée dans diverses œuvres de bienfaisance en plus d’aider d’autres causes pour l’avancement des droits des femmes.

4. Lucille Teasdale (1929 – 1996)

AgenceQMI

Ayant obtenu des honneurs à l’international, Lucille Teasdale a été l’une des premières chirurgiennes au pays. Elle est connue pour avoir œuvré dans l’aide humanitaire en Afrique.

Reconnue pour son altruisme et sa détermination humanitaire, elle a été nommée membre de l’Ordre du Canada et «Grand Officier» de l’Ordre national du Québec.

5. Elsie Gibbons (1903 – 2003)

Archives du Pontiac, Shawville, Québec

Née à Ottawa, Elsie Gibbons a été la première femme élue à la mairie d’une municipalité du Québec. Le 13 mai 1953, elle est devenue mairesse de Portage-du-Fort après que ses concitoyens l’aient élue par acclamation et en son absence.

Lors de son élection, Elsie Gibbons note que le titre «Mayor of Portage-du-Fort, Mrs Gordon Gibbons» (le maire de Portage-du-Fort, madame Gordon Gibbons) masque sa personnalité juridique et fait disparaître son nom au profit de celui de son mari. Ainsi, en 1959, elle fait reconnaître son genre et ses fonctions féminisées, se faisant présenter comme «Lady Mayor, Elsie M. Gibbons» (Madame la mairesse Elsie M. Gibbons).