Le cyclone Freddy établit un record de longévité

Le cyclone Freddy, qui devrait terminer sa course le 10 mars sur les côtes du Mozambique, aura eu une durée de vie de 25 jours, établissant un record de longévité.

Le cyclone a commencé son périple le 6 février au nord de l’Australie, a traversé l’océan Indien, parcourant 10 000 km sur 30 jours avant de frapper Madagascar, où il a fait au moins 15 victimes.

Le gouvernement malgache a par ailleurs annoncé que plus de 40 000 personnes avaient été touchées et plus de 14 000 déplacées depuis que le cyclone est revenu frapper l'île après avoir suivi une trajectoire inhabituelle.

Le cyclone d’abord a traversé l’île, s’est dirigé vers le Mozambique, mais est ensuite revenu à Madagascar, où il a fait de nouvelles, faisant passer le bilan à 21 morts.

Le cyclone a ensuite repris son chemin, à nouveau vers le Mozambique.

S’il termine sa course le 10 mars sur les côtes du Mozambique, sa durée de vie aura été de 35 jours, ce qui en fait le cyclone avec la plus longue longévité jamais enregistrée.