Le taux directeur stabilisé à 4,50 %

Pour la première fois depuis un an, la Banque du Canada a annoncé mercredi matin qu’elle maintient son taux directeur à 4,50 %.

Dans un communiqué, la Banque du Canada a affirmé que «les plus récentes données concordent encore avec l’attente de la Banque voulant que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation descende pour avoisiner 3 % au milieu de l’année».

Rappelons que le 25 janvier dernier, elle avait augmenté, pour la huitième fois consécutive, le taux directeur.

Le taux actuel est le plus haut enregistré depuis 2007.

«La croissance mondiale continue de ralentir, et l’inflation - bien qu’encore trop élevée - est en train de diminuer en raison principalement des prix plus bas de l’énergie», a également indiqué la Banque du Canada.

«Les prix des produits de base ont essentiellement évolué en phase avec les attentes de la Banque, mais la vigueur de la reprise en Chine et les répercussions de la guerre que la Russie mène à l’Ukraine demeurent d’importantes sources de risques à la hausse.»

Malgré un marché du travail «très tendu», la Banque du Canada avance que sa «politique monétaire restrictive continue de peser sur les dépenses des ménages» et ralentit la demande intérieur et étrangère, suggérant un ralentissement de l'inflation sur le long terme.

Début février, le gouverneur de la Banque du Canada Tiff Macklem avait estimé que «la politique monétaire fonctionne» et que l'institution prenait un «virage» dans sa lutte contre l'inflation.

La dernière augmentation d'un quart de point réalisée en janvier était la plus petite réalisée depuis le mois de mars, alors que la banque centrale ne cessait d'augmenter son taux depuis janvier 2022. Ce mois-là, il était fixé à 0,25%.

La Banque du Canada note également que les perspectives de croissance et d'inflation à court terme aux États-Unis et en Europe sont relativement plus élevées dernièrement.

À Washington, le président de la Fed a laissé entendre mardi que le principal taux directeur de l'institution pourrait monter à un rythme plus rapide et à un niveau plus haut qu'envisagé jusqu'à présent, afin de lutter contre l'inflation persistante aux pays.