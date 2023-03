Marie-Ève Dicaire annonce sa retraite

La boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicaire a annoncé sa retraite dans une lettre publiée mercredi après-midi, une heure avant la tenue d’une conférence de presse visant à confirmer le tout.

L’athlète de 36 ans a donc profité de la Journée internationale des droits des femmes pour révéler ses intentions. Ayant décroché deux fois le titre mondial des poids moyens légers de l’IBF, Dicaire (18-2-0, 1 K.-O.) a baissé pavillon par décision unanime devant la Britannique Natasha Jonas à sa dernière sortie, le 12 novembre, dans un combat d’unification des ceintures IBF, WBC et WBO.

«Tous ces combats reportés m’ont permis de commencer à travailler dans les communications et les médias, chose que je contemplais déjà en songeant à mon après-carrière, a-t-elle notamment écrit en évoquant au passage les nombreux changements de plan vécus ces dernières années à son calendrier de boxeuse. Je vais maintenant pouvoir me gâter et répondre à ma curiosité de vouloir faire autre chose. Je me suis imposé tellement de sacrifices [...] à repousser les limites de mon corps et de mon esprit.»