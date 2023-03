Plus de services juridiques grâce à une avocate

La Journée internationale des droits des femmes revêt une symbolique toute spéciale pour Me Sophie Gagnon.

La directrice générale de l’organisme juridique Juripop a été nommée parmi les 25 Canadiennes les plus influentes en 2022 de Women of Influence.

«Je me sens très choyée de faire ce travail-là, a-t-elle confié dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles, mercredi. Je suis souvent invitée dans des facultés de droit pour parler de carrières alternatives.

«Pour moi, ce que je fais n’est pas une carrière alternative. C’est pas mal au cœur de ce que les avocats et avocates font sur Terre. Il n’y en a pas énormément au Québec, des jobs d’avocats qui font de la justice sociale aussi directement.»

Me Gagnon s’est consacrée à plusieurs causes d’agressions sexuelles alléguées. L’avocate représentait notamment le groupe des «Courageuses», qui dénonçaient des inconduites de l’ancien patron du Festival Juste Pour Rire, Gilbert Rozon.

Elle a de plus facilité les plaintes de victimes grâce à de nouveaux outils. Jointe par TVA Nouvelles, l’autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion a rendu hommage aux efforts de Me Gagnon.

«Elle s’est assurée que les personnes victimes d’agressions sexuelles soient écoutées. Elle a eu une grande écoute et une grande sensibilité à l’égard de ces victimes-là», a-t-elle souligné.

La documentariste a ajouté que Me Gagnon a le potentiel de devenir première ministre du Québec un jour.