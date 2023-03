Voici trois recettes pour profiter grandement des rabais offerts en succursale cette semaine.

La bouchère et influenceuse culinaire Dominique Rioux a relevé le défi lancé par l’équipe de l'émission «À vos affaires» pour vous donner des idées simples afin de réaliser des recettes avec les produits en vedette du combat des circulaires.

Salade pâtes BLT

«Pour profiter des rabais sur le bacon et le persil, on peut faire une salade de pâtes BLT. Les enfants aiment bien ce genre de recette, et c’est pratique pour les lunchs», explique-t-elle.

Ce dont vous avez besoin

- Bacon (3,97$ chez Walmart)

- Tomates

- Mayonnaise

- Sel à l’oignon

- Sel d’ail

- Persil (0,99$ chez Super C)

- Pâtes

Boulettes de veau haché mozza et persil

«Je suggère de petites boulettes de veau que l’on peut assaisonner à votre goût avec du sel à l’oignon. À l’intérieur, on va mettre un petit cube de fromage mozzarella et on va le faire mijoter dans une petite sauce tomate de votre choix. Le cube de fromage ajoute un petit quelque chose», dit-elle.

Ce dont vous avez besoin

- Veau haché (3,99$/lb chez Metro)

- Mozzarella (4,44$ chez Maxi)

- Persil (0,99$ chez Super C)

- Sel à l’oignon

- Sauce tomate

Rôti de palette érable et framboises

«Je suggère de faire saisir le rôti de palette sans mettre trop de sel dessus, parce qu’il y a aura d’autres ingrédients salés. On déglace avec un peu d’eau. On ajoute du sirop d’érable, du gingembre frais et de la sauce soya, ou de la sauce aux huitres. On mijote le tout environ 4h à 350. Quand la pièce de viande s’effiloche à la fourchette, on peut ajouter les framboises congelées», souligne-t-elle.

Ce dont vous avez besoin

- Rôti de palette (3,99$/lb chez Super C)

- Sirop d’érable (4,97$ chez IGA)

- Framboises congelées (3,99$ chez IGA)

- Gingembre frais

- Sauce soya ou sauce aux huitres