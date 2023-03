SAAQ : les services au ralenti en raison d’un nouveau problème informatique

De nombreux citoyens en attente dans différents bureaux de service de la SAAQ ont été informés par le personnel en place qu’une nouvelle panne généralisée du système informatique empêchait les employés de fournir les services.

Selon les informations des usagers, cette panne aurait débuté vers 11h mercredi. Selon la porte-parole de la SAAQ, Anne Marie Dussault Turcotte, «ce n’est pas une panne généralisée, mais nous avons fait face à un ralentissement ce matin».

Des personnes qui avaient un rendez-vous se sont fait retourner à la maison, d’autres ont décidé de partir de leur plein gré.

«Des gens qui venaient passer leur permis de conduire ne peuvent pas avoir leur document, ils doivent revenir», déplore un internaute en message à TVA Nouvelles.

Le problème aurait duré au moins 60 minutes, obligeant les employés à effectuer les transactions manuellement quand c’est possible, mais plusieurs citoyens repartent bredouilles.

La porte-parole de l'organisation confirme que tout «est rentré dans l'ordre».

La SAAQ a notamment annoncé un délai de 90 jours supplémentaire afin de faire renouveler son permis de conduire. Les permis étrangers seront valides jusqu’au 29 août 2023. Le certificat d’immatriculation temporaire passe de 10 jours à 60 jours.

La ministre des Transports Geneviève Guilbault se fait aussi rassurante en cas de contravention.

«Si vous avez votre preuve que vous avez payez, vous ne sera pas pénalisés. Si vous recevez une contravention, elle sera annulée. La SAAQ parle avec le BIA, le bureau des infractions et des amendes, et les constats ne seront pas validés parce qu’on sait que c’est à cause de nos bogues informatiques, alors les gens n’auront pas de contravention», a assuré la ministre Guilbault en entrevue à Mario Dumont.

Malgré les mesures annoncées, l’impatience se faisait toujours ressentir mercredi midi au bureau Henri-Bourassa à Montréal où des altercations ont éclaté.

