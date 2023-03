Sécurité routière : Des intersections plus dangereuses dénoncées

La circulation automobile semble difficile à certaines intersections de Shawinigan, où l’absence de marquage au sol et les bancs de neige qui obstruent la vision sèment la confusion.

À la triple intersection du boulevard des Hêtres, du boulevard Saint-Sacrement et de la rue Bellerive, les automobilistes sont souvent confus. «Est-ce que je suis arrivé premier? Dois-je partir premier? Dois-je mettre mon clignotant?». Cela compromet la sécurité des automobilistes, mais aussi des cyclistes et piétons.

Des citoyens ont mentionné à TVA Nouvelles voir des cyclistes ne pas faire leur arrêt. D’autres ont dit trouver la circulation dangereuse pour les piétons. Le mot vigilance est revenu souvent, autant pour les conducteurs que les piétons.

Des citoyens se servent même des réseaux sociaux pour faire des rappels et dénoncer la conduite d'autres automobilistes. «La voie de gauche sert, uniquement, à tourner à gauche et non continuer tout droit. La voie du milieu sert à continuer tout droit et à tourner à gauche», est-il dénoncé dans une publication Facebook.

À cela s'ajoutent les problèmes de vitesse pour lesquelles la Ville a décidé d'agir en mettant sur pied un Comité de stratégie globale sur la sécurité routière. «Si quelqu'un se fait heurter par une voiture à 30 km/h il aura 10 % de chances d’en décéder, mais s’il de fait frapper à 50 km/h, il a 70 % de chances d’en mourir», a expliqué le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Le comité qui s'appuie sur l'expertise de la Sûreté du Québec. «[On va] contribuer à notre façon par de la sensibilisation, la prévention et les interventions sur le réseau routier», a détaillé Yannick Villemure, responsable du poste de la Sûreté du Québec de Shawinigan.

Pour un meilleur partage de la route, la limite de vitesse pourrait être réduite dans certains quartiers. Le comité ira à la rencontre des citoyens ce printemps.