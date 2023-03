Arrivée du REM: les trajets des autobus de Longueuil complètement revus

Avec l’arrivée du REM au printemps, les passagers du Réseau de transport de Longueuil (RTL) seront obligés de revoir leurs habitudes de déplacement puisque des lignes d’autobus seront complètement refaites.

Au total, 22 lignes d’autobus sur 85 seront adaptées et cinq autres ajoutées. Parmi les nouveautés, on retrouve la ligne 160 qui ira de Saint-Bruno-de-Montarville vers Saint-Hubert.

De plus, les lignes 45 et 90 qui se rendaient au centre-ville de Montréal depuis le pont Champlain seront supprimées.

L’arrivée du tronçon du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, qui dispose d’un droit d’exclusivité, impose ces changements.

«Ça nous amène à revoir l’ensemble de notre réseau et nous assurer qu’on va bien coller aux besoins de la clientèle», explique Nicolas Tanguay, directeur principal Planification et développement du transport du RTL.

En 30 ans, c’est la première fois que le réseau de transport longueuillois fait une aussi grande révision de ses trajets.

Plus de 10 000 passagers vont voir leurs habitudes de transport bouleversées. Après cinq ans de consultations publiques, le RTL a décidé d’ajouter des trajets pour mieux desservir les autres villes de l’agglomération, notamment vers Brossard ou Boucherville.

Il sera aussi plus facile de se rendre vers les centres commerciaux, les hôpitaux ou encore les bibliothèques.

«Les gens recherchent de la flexibilité dans les déplacements et de l’accessibilité au niveau des nouveaux quartiers qui sont établis sur la Rive-Sud. Ils nous demandaient des possibilités pour mieux se déplacer à l’intérieur de l’agglomération», indique-t-il.

Le RTL compte également ajouter des lignes express et continuer de développer son réseau de transport à la demande.

Une impulsion du REM

Depuis la pandémie, de moins en moins de personnes prennent le transport collectif. Le RTL compte beaucoup sur le REM pour faire revenir les gens dans les transports.

«C’est sûr que les gens vont parler du REM et vont vouloir l’essayer. On va profiter de ça pour aller rechercher la clientèle, aller chercher de nouveaux clients et sortir les automobilistes de la voiture pour essayer le transport collectif», souligne M. Tanguay.

Selon lui, cette impulsion a déjà été vue lors de grands projets de transport collectif mis en place dans les dernières années. «Par exemple, le prolongement du métro à Laval a apporté une nouvelle clientèle», avance-t-il.

Des économies attendues

Cette restructuration du réseau n’amènera pas de coûts supplémentaires, assure M. Tanguay. Des économies seront réalisées en libérant des services – comme ceux sur le pont Champlain – pour les réinvestir ailleurs.

Comme les autres transporteurs, le RTL fait face à des défis importants pour ne pas couper dans ses services. Il fait partie de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui accuse actuellement un déficit de 500 M$.

La Société de transport de Montréal (STM) a réduit ses dépenses de 18 M$ pour réduire sa dette à 60 M$. Le transporteur exo a lui demandé 29,8 M$ à Québec pour éviter de couper dans les trains de banlieue.