C’est la fin pour le Thai Express à Rimouski

Le Thai Express de Rimouski n'est plus. Après dix ans d'activités, la propriétaire a dû fermer les portes, à contrecœur.

En plus du prix de certains travaux qui ont explosé, l'ouverture du Thaïzone qui offre les mêmes repas à seulement quelques minutes de route est venu gruger ses parts de marché. Il s'agirait d'ailleurs du même franchiseur.

«De devoir se mesurer et se battre avec une bannière qui offre sensiblement la même chose que nous avec le même franchiseur, c'est quelque chose qui ne passe pas encore», a dit la propriétaire, Lynda Larrivée.

Ce n'est pas la seule franchise de la Ville qui est partie. En quelques mois seulement, le Chocolato, le PFK et le restaurant Copper Branch ont tous cessé leurs activités. La saturation du marché actuel empêcherait des entrepreneurs à développer leur offre de service.

«Le client ne va pas tous les jours au PFK ou au Thai Express. Il y a peut-être une trop grosse part d'offre », a souligné le PDG du conseil québécois de la franchise (CQF), Xavier Chambon.

Pourtant, selon le CQF, en restauration, la franchise est l'un des modèles les plus viables.

«Le modèle de franchise est beaucoup plus résilient, et on le voit dans les taux de faillites, il y en a deux fois moins», a ajouté M. Chambon.

«Il n'y a pas de loi qui encadre la franchise au Québec, alors qu'il y en a partout au Canada», a pour sa part indiqué Lynda Larrivée, qui milite pour que les franchisés obtiennent plus d'information, lorsqu'ils se lancent en affaires.