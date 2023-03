Des cas de norovirus?: près de 300 passagers malades après une croisière

Une enquête a été ouverte après que près de 300 personnes soient tombées malades lors d’un voyage en croisière, selon les informations de «The Hill».

Le Ruby Princess, qui est arrivé récemment à Galveston, au Texas, a rapporté que 284 passagers ainsi que 34 membres de l’équipage sont tombés malades. 2881 personnes étaient à bord du navire, dont 1159 membres du personnel. Le bateau provenait des Caraïbes et du Mexique.

Les malades ont eu des symptômes de vomissements et de diarrhée. Toutefois, aucune cause n’a été identifiée, selon le Centers for Disease Control and Prevention.

Dans un communiqué, Princess Cruises, dont le Ruby Princess fait partie, estime que la cause probable serait le norovirus, un virus contagieux qui peut provoquer une gastro-entérite aiguë.

Selon la compagnie, une série de mesures d’assainissement a été mise en place pour tenter de freiner la propagation du virus. Le navire a également été désinfecté à Galveston avant de partir pour une nouvelle croisière durant la semaine du 5 mars.

Les nouveaux voyageurs ont aussi été informés des signalements des gens malades.

De plus en plus de cas de norovirus sont répertoriés aux États-Unis, montrant une recrudescence plus précoce comparativement à la saison précédente. Les cas surviennent habituellement entre novembre et avril.