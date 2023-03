Infractions sexuelles sur une mineure: un homme de 43 ans arrêté à Québec

Un quadragénaire de Québec qui échangeait de l’argent et de la drogue contre des photos intimes d’une adolescente a été arrêté par la police de Lévis (SPVL) pour des infractions à caractère sexuel.

C’est via l’application Messenger que l’homme et la jeune fille – qu’il connaissait – échangeaient sur les réseaux sociaux. L’adolescente lui aurait donné des informations personnelles ainsi que des photos d’elle nue, en échange d’argent et de drogue.

«Une perquisition fut effectuée au domicile du suspect. Cette opération a permis de saisir plusieurs appareils électroniques reliés aux infractions ainsi que des stupéfiants», a expliqué le SPVL, par voie de communiqué.

L’homme de 43 ans a été libéré sous certaines conditions en attendant sa comparution.

Il pourrait faire face à des accusations de leurre, d’incitation à des contacts sexuels, d’obtention de services sexuels moyennant rétribution, de possession de pornographie juvénile et de trafic de substance.