Irak: 3 morts dont 2 enfants dans l'effondrement d'une maison après de fortes pluies

Une mère et ses deux enfants ont péri dans l'effondrement du toit de leur maison en Irak après une nuit de fortes pluies, a annoncé jeudi la défense civile, dans un pays aux infrastructures déliquescentes.

Âgée de 26 ans, la jeune mère et ses deux enfants de quatre et deux ans ont péri lors de «l'effondrement du toit de leur maison en terre» dans un petit village de la région de Kirkouk (nord), a indiqué à l'AFP le chef de la défense civile locale, Fadel Mohamed, précisant que «le drame est survenu en raison des fortes pluies».

L'Irak est depuis trois années consécutives en situation de sécheresse, et de rares pluies diluviennes, salutaires pour les fleuves et les réserves en eau des barrages, sont accueillies avec soulagement par les agriculteurs.

Mais elles occasionnent aussi des coupures d'électricité plus longues qu'à l'accoutumée, et provoquent des inondations dans des villes aux infrastructures défaillantes.

Ainsi, en raison des précipitations, la province de Diyala (centre) a donné un jour férié aux fonctionnaires et celle de Salaheddine (nord) a annoncé la fermeture des écoles, selon des communiqués de leurs gouverneurs.

La ministre des Migrations et des Déplacés Evan Gabro a appelé ses équipes à fournir «soutien et assistance aux familles déplacées dans les camps» dont les tentes auraient été endommagées à cause de la pluie, selon un communiqué.

Très riche en hydrocarbures, l'Irak est un des cinq pays au monde les plus vulnérables à certaines conséquences du changement climatique, selon l'ONU.

Près d'un tiers de ses 42 millions d'habitants vivent dans la pauvreté et ses communautés rurales sont en première ligne face aux bouleversements climatiques et des pénuries d'eau qui impactent le bétail et les récoltes.

Fin février, les deux grands fleuves qui traversent l'Irak, le Tigre et l'Euphrate, ont connu selon les autorités une forte baisse de leur niveau d'eau dans le sud du pays.

Le gouvernement impute ce phénomène à des précipitations en baisse mais surtout aux barrages construits en amont des deux fleuves et qui retiennent l'eau en Turquie et en Iran voisins.