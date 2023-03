Les conseils municipaux désertés en Mauricie

Rien ne va plus au sein de plusieurs conseils municipaux, en Mauricie. Si le climat de tensions à Trois-Rivières a largement fait les manchettes, ce sont des vagues de départs qui retiennent l'attention dans les petites municipalités avoisinantes.

À Saint-Léon-le-Grand, l'équilibre est fragile. Ils sont à un conseiller près de perdre le quorum autour de la table. La commission municipale du Québec peut déployer une administration provisoire si le nombre d'élus ne respecte pas le quorum. Dans ce genre de situation, la commission prend les décisions à la place du conseil.

Les villes de Saint-Justin, Sainte-Angèle-de-Prémont et Saint-Élie-de-Caxton ont aussi vu des sièges au sein de leur conseil se libérer.

«Quand je parle avec d'autres maires, ce que j'ai comme commentaire, c’est que certaines personnes n’ont pas compris leur rôle et responsabilité. Certains sont un peu passionnés par leurs idées. Ils s'expriment avec passion et ça amène des conflits», a indiqué le nouveau maire de Saint-Justin Christian Girouard.

Selon l’analyste politique Luc Massicotte, la joute municipale a évolué et les responsabilités s'accumulent.

«Le rôle de l'élu a beaucoup changé, on est passé d'un modèle d'administrateur bénévole à un rôle qui demande plus de professionnalisation [...]. Là, les dossiers sont plus importants: accueil de nouveaux arrivants, lutte aux changements climatiques. Dans toutes les municipalités, les grandes comme les petites ce sont des responsabilités dont les élus doivent s'acquitter», a-t-il dit.