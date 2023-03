Les ultra-riches seraient moins intelligents, selon une étude

L’intelligence est une compétence qui pourrait vous aider à acquérir le succès et l’argent, mais seulement jusqu’à un certain degré.

Certains croient à tort que les 10% les plus riches sont plus intelligents ou plus travaillants que les moins fortunés.

Cette opinion est particulièrement populaire auprès des plus nantis.

Une nouvelle étude révèle que l’élite économique n’est pas plus intelligente, même si une corrélation étroite existe entre le succès et l’intelligence, avant d’accéder à la cour des grands.

Cette relation s’établit jusqu’à concurrence d’un salaire annuel d’environ 87 000 $ (60 000 €).

Étonnamment, l’étude illustre que le percentile le plus riche serait en fait moins intelligent que les groupes qui le précèdent, suggérant ainsi que l’ultra-succès soit attribuable à autre chose.

La recherche s’est appuyée sur des données de l’armée suédoise qui a étudié 59 400 hommes de l’âge de 40 ans sur une période de 11 ans.

Des données sur le marché du travail, ainsi qu'une série de résultats de tests cognitifs, physiques et psychologiques passés lorsqu'ils étaient plus jeunes ont été colligées.

Ces tests visaient à comparer les salaires et le «prestige» professionnel entre 35 et 45 ans.

Les résultats ont démontré une augmentation évidente du salaire et du prestige en fonction des capacités cognitives accrues, mais atteindraient un plateau après avoir touché le 87 000 $ (60 000 €).

La recherche observe tout de même certaines réserves, notamment en matière de diversité d’échantillonnage, ayant suivi uniquement des hommes.

L'étude a été publiée sur Oxford Academic.

- D'après les informations de IFLS