L'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal déménage

L'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) déménagera dans des locaux plus modernes le samedi 11 mars prochain.

Pour effectuer une transition «harmonieuse», l’ICM demande à la population d'éviter de se présenter à l'urgence le samedi 11 mars et le dimanche 12 mars.

«L'urgence demeurera ouverte en tout temps. Soyez assuré que toutes les personnes nécessitant des soins d'urgence seront prises en charge», a-t-il été précisé dans un communiqué.

Ces travaux de modernisation de l’urgence font partie du projet d’agrandissement et modernisation «Investir dans l’excellence (IDE)» dont la deuxième phase a été mis en branle en 2016.

«Cette modernisation permettra de soutenir notre niveau d’excellence sur le plan des soins, de la prévention, de l’enseignement et de la recherche», a précisé l’ICM à l’Agence QMI.

Nouveau centre ambulatoire, stationnement souterrain, centre de formation à la fine pointe de la technologie, modernisation de l’urgence et des unités de soins critiques sont quelques-uns des aspects du projet IDE.

L’ICM est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs.

En cas de besoin, la population est invitée à: