Alors que le dossier de l'ingérence étrangère continue d'occuper l'essentiel des discussions à Ottawa, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre assure qu'il n'avait pas été prévenu de possibles tentatives d'ingérence chinoise dans les élections canadiennes à l'époque du gouvernement Harper.

• À lire aussi: Deux «postes de police» chinois présumés au Québec

• À lire aussi: «Postes de police» chinois: un enjeu qui «préoccupe énormément» -Trudeau

• À lire aussi: Postes de police chinois: «malaise» au Conseil municipal de Brossard, admet la mairess

L'actuel chef de l'opposition officielle à Ottawa a servi en tant que ministre de la Réforme démocratique (ou ministre de l'État) de 2013 à 2015 sous Stephen Harper. À la période de questions, le premier ministre Trudeau accuse régulièrement son vis-à-vis conservateur de n'avoir rien fait pour contrer les efforts d'ingérence étrangère lors de son passage au pouvoir.

«On était prévenu que le gouvernement chinois était contre le gouvernement conservateur, à cause de notre politique étrangère qui était forte et pour le Canada, mais on n’était pas au courant du fait que le gouvernement de Pékin allait intervenir dans les élections pour aider le gouvernement libéral à gagner», a-t-il affirmé jeudi en entrevue à l'émission «Le Bilan».



Le chef du PCC déplore plutôt l’inaction de Justin Trudeau dans ce dossier, lequel était selon lui «au courant depuis des années» des présumés postes de police chinois au Canada, dont deux font l'objet d'une enquête de la GRC dans la région de Montréal.



Le chef conservateur revendique pour cette raison que soit mis en place un registre des agents d'influence étrangers.



«Malheureusement, ce n’est pas nouveau. Ça fait des années qu’on sait que des postes de police chinois s’installent dans notre pays. C’est une attaque totale et frontale contre notre souveraineté en tant que pays», s’est-il indigné.

Qu’un pays autoritaire installe un poste de police au Canada, c’est «très grave, mais sept postes de police à travers le pays, c’est extrême», a-t-il ajouté.

Le dossier de l'ingérence chinoise a continué d'alimenter les échanges à Ottawa jeudi avec notamment la comparution des ministres Mélanie Joly et Dominic LeBlanc devant un comité parlementaire qui se penche sur les allégations d'ingérence chinoise dans les deux dernières élections. De leur côté, les oppositions ont de nouveau appelé le gouvernement à déclencher une enquête publique indépendante.

«Nous voulons une enquête publique et indépendante maintenant, presse le chef conservateur. Sinon, c'est possible que les Canadiens ne connaissent pas la vérité avant les élections qui s'en viennent.»