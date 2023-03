Plasma: Trois-Rivières manque près d'une centaine de donneurs chaque semaine

Depuis son ouverture, en 2013 à Trois-Rivières, Plasmavie a permis de réaliser plus de 110 000 dons de plasma, mais les besoins sont encore plus importants et, chaque semaine, Il manque près d’une centaine de donneurs.

«Tout ce qu'on peut faire et produire à partir du plasma, si les gens étaient conscients, on aurait plus de donneurs que ça», a expliqué Denis Pratte, un donneur régulier. Il vient de franchir cette semaine le cap des 300 dons.

« Je suis content d'être rendu-là! Mais je vais continuer, ce n’est pas parce que je suis rendu à 300 que je vais arrêter.»

Le préposé aux bénéficiaires s'est intéressé au don de plasma pour freiner la maladie d'Alzheimer, une maladie qu'il côtoie au quotidien.

Le plasma sert à la fabrication de médicaments pour les maladies auto-immunes, mais aussi pour traiter des cancers ou des grands brûlés.

Une maladie auto-immune peut représenter 160 poches de plasma pour traiter une seule personne dans l'année. Le défi est très grand », a dit la directrice de Plasmavie, Marie-Claude Bellemare.

La pandémie a suscité un engouement et a permis de remplir les coffres. Plasmavie a d'ailleurs enregistré un record de 33 000 dons total au cours des deux dernières années, mais depuis, l'organisme perçoit une légère baisse. Plasmavie cherche 75 nouveaux donneurs chaque semaine.

Héma Québec cherche à augmenter son autosuffisance au cours des prochaines années, puisque seulement 30% du plasma utilisé provient de donneurs québécois.