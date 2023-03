Sharon Stone révèle avoir perdu la garde de son fils à cause de «Basic Instinct»

Sharon Stone est revenue sur l'impact que son rôle dans Basic Instinct a eu sur sa vie de mère, révélant qu'elle a perdu la garde de son fils aîné en raison de la perception du film.

Après une longue et turbulente bataille judiciaire, l'ex-mari de l'actrice américaine, Phil Bronstein, a obtenu la garde principale de leur fils Roan, tandis qu'elle n'a obtenu qu'un droit de visite. Dans une nouvelle apparition sur iHeartPodcast Table for Two avec Bruce Bozzi, la vedette de 64 ans a révélé le traitement qu'elle a reçu.

«J'ai perdu la garde de mon enfant. Le juge a demandé à mon enfant, mon tout petit garçon : "Tu sais que ta mère fait des films sexuels ?" Ce genre d'abus par le système... On décidait quel genre de parent j'étais parce que j'ai fait ce film», a-t-elle partagé.

L'actrice nommée aux Oscars et mère de trois enfants adoptés a poursuivi : «Les gens se promènent à poil à la télévision maintenant et vous avez vu peut-être un seizième de seconde de ma possible nudité, et j'ai perdu la garde de mon enfant.»

Sharon Stone a déclaré que perdre la garde de son enfant en raison des conséquences de Basic Instinct était une expérience dévastatrice, à la fois émotionnellement et physiquement. «Je me suis retrouvée à la clinique Mayo avec des battements de cœur supplémentaires dans les cavités supérieure et inférieure de mon cœur, a-t-elle révélé. Ça m'a brisé le cœur.»