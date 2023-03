Sobeys: les données d’employés divulguées

L’entreprise propriétaire de l’enseigne IGA, Sobeys, a bel et bien été victime d’un piratage et des données personnelles des employés ont bel et bien été divulguées.

Aujourd’hui, l’entreprise tente de réparer les dégâts.

Vers la fin de février, des employés de Sobeys ont reçu une lettre de leur employeur les avisant.

«Rien ne prouve que le tiers non autorisé a réussi à consulter ou à dérober vos renseignements personnels. Les renseignements personnels touchés varient d’une personne à l’autre et pourraient comprendre le nom, l’adresse électronique, l’adresse résidentielle, les renseignements sur la rémunération, le statut syndical, les renseignements liés aux congés autorisés, les rapports sur les accidents de travail [...]», peut-on lire dans le document obtenu par TVA Nouvelles.

Impossible de dire combien d’employés sur les 1500 ont été touchés par le problème.

La cyberattaque survenue à l’automne dernier a complètement paralysé les services de l’entreprise.

Impossible de passer des commandes et des problèmes avec le traitement de la paye des employés ont été enregistrés.

On ignore si Sobeys a versé une rançon à la suite de l’attaque, mais celle-ci a déjà coûté des millions de dollars à l’entreprise.

«Toute information qui n’est pas destinée à être divulguée en public devient un morceau de plus à toutes les informations qui existent déjà sur le marché noir. Donc, est-ce qu’on dit que cette fuite n’est pas grave? Si on compile toutes les fuites mises ensemble, ça fait un dossier complet», explique l’expert en sécurité Steve Waterhouse.

Afin de protéger ses employés, Sobeys leur offre un service d’assistance téléphonique ainsi qu’un abonnement d’un an à l’entreprise d’enquête de crédit TransUnion.

Selon l’expert Steve Waterhouse, une protection de cinq ans serait le minimum requis pour bien protéger les employés.