Ce faux festival promettait de grands noms de la musique pour frauder sa clientèle

Un faux festival de musique qui promettait la venue à Montréal de grandes vedettes comme Harry Styles, Doja Cat et SZA, n'est finalement qu'une arnaque montée de toute pièces.

Le promoteur québécois Cenari était derrière le soi-disant festival Aurora, qui n'aura pas lieu du 1er au 3 juin, tel qu’annoncé sur sa page Instagram, notamment.

Vendredi midi, le site web des deux actionnaires a été fermé. D’autres spectacles étaient annoncés dans le Vieux-Montréal.

La Société du Vieux-Port de Montréal suivait la situation après avoir découvert la promotion du festival dans son secteur, sans préavis.

«On a découvert les publications en même temps que le grand public. À l’interne, on a fait tout le suivi nécessaire pour essayer de contacter les organisateurs, a expliqué à TVA Nouvelles le porte-parole de l’organisme, Kaven Gauthier.

«On a fait le suivi aussi avec les commanditaires qui étaient associés à cet événement-là pour confirmer si les intentions des organisateurs étaient de créer un événement destiné au grand public ou une fraude.»

La Société du Vieux-Port de Montréal s’est rendue à l’évidence, vendredi matin et avait déjà mis en garde.

«À tous les gens qui nous sont entrés en contact avec nous, on leur a recommandé de faire preuve de prudence et de ne pas procéder à une opération transactionnelle tant qu’on n’avait pas confirmé les intentions des organisateurs.»

Un expert en cybersécurité n’est pas surpris de ce stratagème frauduleux, puisque de nombreux amateurs de musique se font prendre au piège au Québec.

«C’est monnaie courante. Il y en a eu dans les dernières années pour des préventes d’artistes qui venaient réellement dans la ville. Il faut comprendre que c’est quand même facile, a analysé Éric Parent.

«Si on prend n’importe quel artiste et qu’on regarde (le calendrier de tournée), et qu’on veut faire une promotion (...), comment on va faire pour voir la différence?»

Il est souvent trop tard pour les personnes flouées, qui se présentent souvent avec leurs faux billets sur le lieu de l’événement avant de se faire virer de bord à l’entrée.