Pour son premier congrès depuis l’élection de novembre dernier, le Parti québécois abordera des questions sur une vision à long terme du parti et du mouvement souverainiste.

• À lire aussi: Congrès national: le PQ veut travailler sur un livre blanc pour l’indépendance

C’est ce que le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, a mentionné lors d’une entrevue qu’il a accordée à l’émission «Le Bilan».

«Ce n’est pas un congrès qui porte sur un programme, mais c’est une occasion en or, qu’on a eue rarement dans l’histoire du Parti québécois, où on a quatre ans de stabilité devant nous, explique-t-il. Quatre ans à travailler sur des considérations sur le moyen et le long terme, sur une vision de société, pour définir des choses qui n’ont pas été définies depuis 25 ou 30 ans. Il faut être capable de parler de long terme, de vision.»

Budget de l’an 1

Le PQ ne présentera pas cependant son budget de l’an 1, dont l’annonce a été reportée, le temps de mettre à jour les chiffres après la pandémie de COVID-19.

«On l’a déjà fait le budget de l’an 1, et quand on a vu les résultats on s’est rendu compte qu’ils étaient gonflés par une inflation que ne donnait pas un portrait fidèle à long terme d’un Québec indépendant, avance le chef du parti. Donc on est obligé d’attendre les deux mises à jour dans les prochaines semaines du fédéral et du gouvernent du Québec pour arriver avec quelque chose de significatif.»

M. St-Pierre Plamondon tient cependant à ce que cet exercice se réalise.

«C’est intéressant et normal qu’on dise aux gens quel sera l’état de nos finances publiques comme pays indépendant, dit-il. C’est une question de rigueur, de donner des réponses à des questions légitimes.»

Livre blanc

Un livre blanc visant à répondre aux questions en lien avec la souveraineté du Québec est également en préparation.

«C’est un livre qui répond aux questions de la population, de ce qu’il adviendra le lendemain de la naissance d’un nouveau pays qui s’appelle le Québec, continue M. St-Pierre Plamondon. C’est la base et ça fait longtemps que ça n’a pas été fait. Ça me tient à cœur d’être rigoureux dans cette démarche et d’être sérieux dans les réponses qu’on offre.»

Cette démarche s’inspire de l’Écosse.

«Les Écossais ont été très bons et créatifs pour faire des livres qui répondent aux questions des gens. Pourquoi voulez-vous ce projet? Qu’est-ce qui arrive au niveau économique, financier et social? Quelle est la vision de la citoyenneté? Donc plein de questions que les gens ont et qui sont légitimes.»

Vote de confiance

Le congrès du parti québécois sera également l’occasion pour le chef de se prêter à un vote de confiance, un exercice qu’il approche avec sérénité.

«On vient de traverser beaucoup d’épreuves au parti québécois qu’on a traversé parce qu’il n’y a pas eu les déchirements qu’on a vus à d’autres époques du parti, dit-il. Les gens ont été capables de se serrer les coudes au moment où ça comptait et ça a donné des résultats.»

Voyez l’entrevue complète de Paul St-Pierre Plamondon à l’émission «Le Bilan» dans la vidéo ci-dessus