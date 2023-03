Delta Airlines: perdez une valise et recevez-en... 13!

Une résidente de la Floride qui avait porté plainte à une compagnie aérienne pour le bris de sa valise a eu la surprise d’en recevoir 13 nouvelles.

Le 3 février dernier, Peyton Thompson a déposé une plainte pour le bris de son bagage, alors qu’elle voyageait à Syracuse dans l’État de New York. Elle a ensuite contacté Delta Airlines qui lui a répondu que le traitement de sa plainte pourrait prendre un mois.

Un représentant de l’entreprise l’a contacté pour lui dire qu’elle aurait une nouvelle valise, avant de lui envoyer un lien pour commander le modèle souhaité.

Deux semaines plus tard, Peyton Thompson a reçu neuf courriels de confirmation. Elle a cru qu’il s’agissait d’une erreur et elle a supprimé les courriels. Elle a toutefois eu la surprise de recevoir neuf boîtes dans 13 valises, il y a quelques jours. Sa vidéo publiée sur TikTok est rapidement devenu virale.

«J'étais sur Facetime avec ma mère et mon père en riant. C'était tellement drôle pour moi. Il y avait toujours plus de bagages et il y en avait dans les plus grosses valises», a-t-elle expliqué à «Fox News».

Certaines de ces valises valaient plus de 400 $, selon ses recherches.

La principale intéressée a expliqué avoir contacté la compagnie aérienne qui a ensuite joint la compagnie de bagages. Peyton Thompson a fait savoir qu'elle avait reçu des bordereaux postaux et qu'elle avait simplement renvoyé les bagages.

«La représentante de Delta a été super, a dit Peyton Thompson. Elle m’a dit que c’était une erreur et qu’elle était désolée.»

«J'espère juste que quelqu'un n'a pas été renvoyé de son travail pour avoir fait cette erreur», a-t-elle ajouté.