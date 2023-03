Des investisseurs pourraient relancer la station Val-Neigette

Un groupe d'investisseurs intéressés à faire l’achat de la station de ski Val-Neigette à Rimouski souhaite connaître l'intérêt des gens de la région pour une relance.

• À lire aussi: La communauté de Rimouski veut concrétiser des projets pour assurer sa relance économique

La corporation du Mont-Blanc, un organisme sans but lucratif, souhaite la reprise des activités à cette station de glisse qui est à l'abandon depuis 2018.

Le propriétaire actuel demande 1,5 million $.

La corporation compte gérer les installations sur un modèle d'affaire communautaire et soutient que l'aide financière du gouvernement sera nécessaire.

«Au-delà de l’implication financière des organismes publics, on veut une rentabilité financière, même si on est un organisme», a expliqué Olivier Côté, président de la Corporation du Mont-Blanc.

Pour être en mesure de préparer son plan d'affaires, la corporation souhaite tout d'abord connaître l'intérêt des gens de la région. Pour y arriver, on demande aux gens de remplir un sondage préparé par le conseiller en récréotourisme Sylvain Audet.

Il s'agit de la première étape pour la corporation du Mont-Blanc. Si les conclusions du sondage sont positives, on passera par la suite à la préparation du plan d'affaires.

Pour le moment, aucune information n'a filtré sur une possible transaction entre l'actuel propriétaire et cette corporation. On sait que d'autres acheteurs ont également signifié leur intérêt pour l’acquisition de la station de ski Val-Neigette.