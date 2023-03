Avec l’arrivée de plus en plus de producteurs de spiritueux dans la province, la distillerie montréalaise CIRKA mise sur une approche 100% québécoise pour se démarquer.

Avec un nombre de distilleries basées au Québec qui a passé de 12 à 72 en seulement cinq ans, la compétition est féroce.

En entrevue à l’émission «À vos affaires», l’ambassadeur de marque pour CIRKA, Gizmo Sirois, estime que la clé du succès est de miser sur l’authenticité et sur une approche rigoureuse et bien réfléchie.

«Ça peut être inquiétant pour certains d’entre nous dans la mesure où dans la catégorie des gins, par exemple, il y en a 259 sur les tablettes de la SAQ, avec un autre 44 qui s’en viennent, explique-t-il. Donc, la catégorie est saturée, mais il faut se souvenir qu'on peut couper les coins ronds lorsqu’on fait des spiritueux.»

Ce n’est pas le cas de CIRKA, qui mise donc sur des produits 100% québécois dans la confection de ses spiritueux, dont son whisky.

«Pour avoir un whisky c’est trois ans et un jour minimum dans un fut, et ça ne veut pas dire que ton produit est bon, affirme l’ambassadeur de marque. Donc quand on se met à couper les coins ronds à embouteiller juste pour dire qu’on en a fait un, ça ne sera peut-être pas bon et ça nuira à la réputation.»

«Ceux qui vont prendre le temps de se démarquer vont le faire comme on le fait avec le mouvement origine Québec, continue-t-il. Nous on fait 100% local, tout est fait au Québec. On travaille avec des familles d’agriculteurs à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Yamachiche, le tout en fonction de la céréale et de la mouture.»

Parmi les produits de l’entreprise, on compte notamment quatre whiskys, trois gins, deux vodkas et une liqueur aux fruits de la passion.

Ses efforts lui ont notamment valu le prix de brasseur, vigneron ou producteur de boisson de l’année en 2021 aux Lauriers de la gastronomie québécoise.

«CIRKA va bien et a de très beaux projets qui s’en viennent, même à l’international», conclut M. Sirois.

