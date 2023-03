EN IMAGES | Il perd 365 livres en trois ans de façon naturelle

Un résident du Mississippi, aux États-Unis, a réussi à perdre 365 livres (166 kilos) en trois ans, sans opération ni médication, rapporte Fox News.

Nicholas Craft, aujourd’hui âgé de 42 ans, s’était fait dire par son médecin qu’il était une «bombe à retardement», alors que son poids a atteint un sommet de 649 livres (204 kilos).

L’Américain raconte qu’il se tournait constamment vers la nourriture pour combattre la dépression, ce qui l’a conduit dans un cercle vicieux. Son obésité morbide lui a causé de la douleur aux genoux, des courbatures et un essoufflement constant. Il ne pouvait plus rentrer dans des véhicules de taille régulière.

Ses habitudes alimentaires l’ont amené à s’isoler de sa famille et de ses amis, ce qui a exacerbé son mode de vie sédentaire et sa prise de poids.

Nicholas Craft avait néanmoins le soutien de sa grand-mère Georgia, qui l’encourageait à perdre du poids. Peu avant le décès de celle-ci, son petit-fils lui a promis qu’il se remettrait en forme afin de pouvoir la voir davantage.

M. Craft a honoré sa promesse et a commencé à se prendre en main en 2019. Il a d’abord cessé de manger de la malbouffe, incluant les aliments frits et les boissons gazeuses.

Nicholas Craft a ensuite concentré ses efforts à changer son mode de vie. Au lieu de manger du pain, des pâtes et d’autres glucides, il s’est mis à consommer des repas contenant davantage de protéines, de légumes et de fruits.

Le résident du Mississippi a réduit sa consommation de calories, se limitant à un maximum de 1200 à 1500 calories par jour. Il a également commencé à bouger davantage. Au fur et à mesure qu’il perdait du poids, Nicholas Craft a commencé à s’entraîner avec des haltères.

Avec le temps, il a réussi reprendre le contrôle sur ses envies alimentaires; il affirme ne plus être tenté par les aliments qu’il surconsommait.

M. Craft a retrouvé son souffle et ses douleurs physiques ont diminué; il a désormais plus d’énergie et peut à nouveau embarquer dans un véhicule normal.

L’homme de 42 ans affirme qu’il aurait aimé que sa grand-mère voie les progrès qu’il a effectués.

Aujourd’hui âgé de 285 livres, Nicholas Craft souhaite continuer de perdre les kilos en trop qu’il lui reste afin d’atteindre un poids santé.