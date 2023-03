EN VIDÉO | Minnie Mouse refuse un câlin à une fillette à Disneyland

Une vidéo filmée à Disneyland, en Californie, a suscité la grogne des internautes en raison de l’attitude d’une mascotte de Minnie Mouse envers une fillette.

Dans les images filmées par la tante de la jeune fille, on peut voir l’enfant visiblement excitée de rencontrer la célèbre souris tenter de lui faire un câlin. Ce genre de pratique est monnaie courante dans les parcs d’attractions Disney; plusieurs visiteurs font la file, parfois même pendant plus d’une heure, pour rencontrer les personnages, partager un moment rigolo et faire un câlin.

Pourtant, la fillette dans la vidéo a vu Minnie lui refuser catégoriquement une étreinte. La mascotte tourne plutôt la jeune fille, non sans difficulté, dans l’autre direction pour la photo. L’enfant tente une seconde fois de faire un câlin à Minnie, mais celle-ci la retourne à nouveau.

La scène, vue par plus de 15 millions de personnes sur TikTok, a énormément fait réagir. Voici quelques-uns des commentaires recueillis par la vidéo:

«Tout ce que cette petite voulait, c’est un câlin. Je suis tellement fâchée»

«Ça me rend si triste»

«Tout cet argent pour être traitée injustement»

«Vraiment ?? C’était agressif»

«J’espère vraiment que Disney fournira de bonnes explications, parce que ce n’est pas correct. (Aller à Disney), c’est supposé être pour créer des moments magiques pour les enfants.»

Plusieurs internautes ont également mentionné avoir entendu d’autres histoires de mascotte de Disney qui avaient été rudes avec des visiteurs.