L’ancien gardien des Remparts de Québec et maintenant auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy a commenté le scandale des initiations au hockey junior, un sujet passablement chaud ces derniers temps.

De passage jeudi à l’émission «La Tour», il a affirmé avoir connu cette époque des initiations dégradantes lors de son stage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

«J’en ai reçu [des initiations] et ça faisait partie de la culture du hockey et du sport. [...] Il y a des initiations très abusives», a mentionné le principal intéressé.

L’homme de 33 ans a indiqué que ces initiations doivent cesser et que ça ne sert tout simplement à rien de les maintenir en place.

«Il a d’autres façons de connecter avec tes chums. Arrêtez ça, on n’est plus là, on est en 2023.»

Aussi, Jonathan Roy a lancé un appel au dialogue afin que des situations du genre ne se reproduisent plus.

«Je souhaite que, de plus en plus, on soit capable de se parler pour qu’il y ait une meilleure évolution. Je trouve que la nouvelle génération est magnifique. [Voyez] à quel point les jeunes s’expriment et comprennent beaucoup plus de choses.»

L’ex-portier a disputé trois saisons sous les ordres de son père Patrick de 2006 à 2009.

Le sujet a fait l’objet d’une grande attention médiatique dans les dernières semaines. Après son témoignage en commission parlementaire pour répondre aux questions des élus concernant des initiations dégradantes possiblement survenues au sein de la ligue, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a remis sa démission.