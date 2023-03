«Le monde à l'envers»: Émile Bilodeau prend de nouveau position contre la loi 21

Invité sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers», vendredi soir, le chanteur Émile Bilodeau, qui aurait envie de voyager et d’approfondir ses connaissances sur le pouls de sa société, a toutefois pris position sur la loi 21 qui interdit le port de signes religieux à certains employés relevant du gouvernement lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.

Émile Bilodeau, qui n’a pas l’habitude de garder sa langue dans sa poche, aimerait être plus nuancé.

«Je suis contre la loi 21, mais ça ne fait pas de moi quelqu’un qui n’est pas québécois», a-t-il dit, rappelant l’importance du respect à l’égard d’autrui, malgré les différences, quelles qu’elles soient.

«C’est une loi qui a été passée sous bâillon et en ce moment quand je regarde les professeurs, ce ne sont pas nos ennemis. [...] Il ne faut pas oublier qu’il y a des gens qui viennent nous aider dans nos secteurs publics pour affronter 35 élèves qui ont parfois des problèmes. Pourquoi est-ce qu’on voudrait se mettre ces professionnels-là à dos», a questionné le chanteur, qui se dit pourtant favorable au principe de la laïcité.

«Il y a des gens qui ont ma couleur de peau, qui ne portent pas de voile et qui ont fait beaucoup de mal à des enfants que ce soit par des crimes sexuels ou violents», a poursuivi l’auteur-compositeur-interprète.

Émile Bilodeau sortira son cinquième album en septembre prochain.

Judith Lussier, Guy Nantel, Biz et Benoît Dutrisac, les débatteurs de la semaine, ont eu des discussions animées sur le financement de la contraception et la reconnaissance des territoires non cédés avec Alexis Wawanoloath, avocat en droit des peuples autochtones et ancien député provincial. Marie-Claude Savard a quant à elle été la joueuse invitée.

